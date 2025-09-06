Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Dodicenne morto dopo le dimissioni dall'ospedale: indagate due pediatre

Il ragazzino era stato dimesso tre volte in poche ore dal pronto soccorso

Due pediatre dell’ospedale di Chivasso (Torino) sono indagate per la morte di un 12enne avvenuta all’ospedale Regina Margherita di Torino nel febbraio 2024. Il ragazzino era stato dimesso tre volte in poche ore dal pronto soccorso chivassese: le pediatre, come rivela l’edizione locale del quotidiano La Stampa, sono indagate per omicidio colposo nell’esercizio della professione sanitaria. L’iscrizione nel registro degli indagati risulta necessaria per permettere lo svolgimento dell’incidente probatorio richiesto dalla procura di Ivrea. La valutazione riguarderà sia la documentazione clinica sia i campioni biologici per chiarire se ci siano state negligenze o errori nella gestione medica.

