La vita oltre la vita: come si diventa donatori di organi in Italia

Un sì che può salvare fino a sette vite. La donazione di organi è un atto di altruismo che permette a chi attende un trapianto di ricevere una nuova possibilità di vivere. In Italia, dichiarare la propria volontà è semplice e può essere fatto in più modi, ma non tutti lo sanno.

Dichiarare la propria scelta

Il momento più comune per esprimere il consenso è quello del rinnovo o del rilascio della carta d’identità elettronica. Allo sportello del Comune, infatti, i cittadini possono indicare se intendono donare i propri organi e tessuti dopo la morte. La scelta viene registrata direttamente nel Sistema Informativo Trapianti (SIT), un registro nazionale consultabile dai medici in caso di necessità. Ma non è l’unica strada. È possibile rivolgersi alla propria ASL o, in alcune regioni, al medico di base, compilando un modulo ufficiale. Chi preferisce può redigere una dichiarazione scritta a mano, con dati anagrafici, data e firma, da conservare tra i documenti personali.