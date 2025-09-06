La vita oltre la vita: come si diventa donatori di organi in Italia

Un sì che può salvare fino a sette vite. La donazione di organi è un atto di altruismo che permette a chi attende un trapianto di ricevere una nuova possibilità di vivere. In Italia, dichiarare la propria volontà è semplice e può essere fatto in più modi, ma non tutti lo sanno.
Dichiarare la propria scelta
Il momento più comune per esprimere il consenso è quello del rinnovo o del rilascio della carta d’identità elettronica. Allo sportello del Comune, infatti, i cittadini possono indicare se intendono donare i propri organi e tessuti dopo la morte. La scelta viene registrata direttamente nel Sistema Informativo Trapianti (SIT), un registro nazionale consultabile dai medici in caso di necessità. Ma non è l’unica strada. È possibile rivolgersi alla propria ASL o, in alcune regioni, al medico di base, compilando un modulo ufficiale. Chi preferisce può redigere una dichiarazione scritta a mano, con dati anagrafici, data e firma, da conservare tra i documenti personali.
Il ruolo delle associazioni
Anche il mondo del volontariato offre il suo contributo. L’AIDO – Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule – raccoglie da anni adesioni e sensibilizza i cittadini sull’importanza di questo gesto. Iscriversi è semplice e permette di rendere chiara e registrata la propria volontà.
Se non si è mai espresso un consenso
Cosa succede se una persona non ha mai dichiarato nulla? In questo caso, la legge italiana affida la decisione ai familiari più prossimi, chiamati a scegliere in un momento di dolore e difficoltà. Un motivo in più per dichiarare in anticipo la propria volontà, evitando dubbi e pesi aggiuntivi a chi resta.
Una scelta che si può sempre cambiare
È importante ricordare che il consenso non è irrevocabile. In qualunque momento si può modificare la propria decisione, con una nuova dichiarazione resa attraverso i canali ufficiali.
Un gesto che vale una vita
Secondo i dati del Ministero della Salute, ogni anno migliaia di persone in Italia attendono un trapianto. Donare non è solo un atto di generosità, ma un modo concreto di trasformare una perdita in speranza.
Caricamento commenti
Commenta la notizia