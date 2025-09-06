E' morto Alfredo Ambrosetti, fondatore del Forum di Cernobbio

Addio ad Alfredo Ambrosetti, il fondatore del Forum di Cernobbio che è arrivato alla 51/a edizione e si svolge in questi giorni a Villa d’Este sul lago di Como. Ambrosetti si è spento a 94 anni. Era nato a Varese il 25 giugno 1931 ed è stato il fondatore a Milano di uno dei primi studi di consulenza aziendale in Italia, lo Studio Ambrosetti. Nel 1974 nasce l’idea del Forum. Nel 1975 la prima edizione. «E stato un lungo viaggio che continuerà anche nel futuro; siamo proiettati in avanti ma grati e orgogliosi delle nostre radici e del nostro passato», afferma Valerio De Molli, managing partner e ceo di The European House Ambrosetti e Teha Group.

"Alfredo Ambrosetti ha portato la Lombardia al centro del dialogo internazionale senza mai dimenticare Varese, la sua città e la sua casa», sottolinea l’assessore alla Cultura della Regione Lombardia, Francesca Caruso. La nascita del Forum «fu originata da un’intuizione in una serata fredda e nebbiosa di novembre. Avevamo avviato, primi in Italia, il servizio AP (Aggiornamento Permanente) in tutte le principali regioni, destinato ai massimi responsabili aziendali. Tornavo in treno con Umberto Colombo, che aveva condotto in Veneto una sessione sullo scenario tecnologico», racconta lo stesso Ambrosetti nella pagina delle storie e testimonianze degli alunni dell’università Cattolica.