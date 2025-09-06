È morto in Alaska il geologo planetario Riccardo Pozzobon: scivolato nelle acque di fusione di un ghiacciaio

È morto in Alaska Riccardo Pozzobon, geologo planetario di 40 anni originario di Padova, noto a livello internazionale anche per le sue scoperte pubblicate l’anno scorso sulla rivista Nature e istruttore di diversi astronauti tra cui Luca Parmitano. Padovano, ricercatore a tempo determinato al dipartimento di Geoscienze dell’Università di Padova, era partito il 26 agosto con due colleghi dall’Italia per partecipare a una missione di ricerca sul ghiacciaio Mendenhall finanziata dal «National Geographic Grant Program». Pozzobon, riferisce il Gazzettino, è scivolato in un corso di acque di fusione del ghiacciaio martedì, intorno alle 13 locali (le 3 di notte in Italia), mentre si stava preparando per il pranzo.

È stato trascinato via finendo risucchiato in un cosiddetto «inghiottitoio». Le squadre di soccorso hanno cercato il suo corpo per tutto il pomeriggio e nei due giorni successivi, senza trovarlo, e le autorità americane hanno sospeso le ricerche. Pozzobon, che viveva a Selvazzano (Padova) con la compagna Claudia e il figlio piccolo, era specializzato in sottosuperfici planetarie e tubi di lava. Per il geologo padovano è arrivato anche il messaggio di cordoglio della ministra dell’Università Anna Maria Bernini: «La notizia che arriva dall’Alaska lascia senza parole. Una tragedia che tocca profondamente una famiglia e scuote l’intera comunità scientifica, a Padova e in tutta Italia.