Forum di Cernobbio, Mattarella: "L'Europa è una necessità e una responsabilità: il mondo ne ha bisogno per la centralità del diritto"

Si è aperta ieri la 51ª edizione del Forum Ambrosetti a Villa d’Este, uno degli appuntamenti più rilevanti per l’élite politica, economica e finanziaria internazionale. La prima giornata ha avuto come filo conduttore le sfide globali che l’economia mondiale sta affrontando: la crescita che rallenta ovunque e le incognite legate alla geopolitica, dal conflitto in Ucraina alle tensioni commerciali e strategiche tra grandi potenze. Per il terzo anno consecutivo è intervenuto, in collegamento video, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Pur non potendo annunciare la pace, ha cercato di rassicurare i partner europei: «L’Europa non è in pericolo», ha affermato. Mattarella: “Il mondo ha bisogno dell’Europa” Al centro del dibattito è emersa la questione del ruolo del Vecchio Continente nello scenario globale. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, con un messaggio rivolto ai partecipanti, ha ribadito come l’unità europea rappresenti una condizione essenziale per incidere nel mondo di oggi, segnato da incertezze e derive neo-imperialiste.

Mattarella ha ricordato le origini del progetto comunitario, con il decisivo contributo di Alcide De Gasperi e la scelta di trasformare il carbone e l’acciaio – strumenti di guerra – in basi comuni per la ricostruzione e la pace: «E’ preferibile la pace o la guerra? È possibile costruire un mondo in cui gli Stati non vengano contrapposti da interessi presunti, ma collaborino per il benessere dei loro popoli? Su queste alternative l’Europa ha saputo scegliere una strada nuova». Il Capo dello Stato ha sottolineato che l’Unione Europea, fin dalla sua nascita, non ha mai scatenato conflitti né avviato guerre commerciali, ma ha promosso stabilità, crescita e dialogo: «Come è possibile, su queste basi, che l’Europa venga considerata da alcuni un ostacolo o persino un nemico?», ha domandato. Difesa dei valori e sfida economica Il richiamo di Mattarella si è concentrato anche sulla necessità di difendere il patrimonio di civiltà e progresso raggiunto: diritti, libertà, coesione sociale. Secondo il presidente, è urgente contrastare la narrativa che dipinge i regimi autocratici come più solidi ed efficienti: «Le democrazie europee hanno in sé le energie per non soccombere all’idea di un mondo diviso tra vassalli e dominatori». In questo senso, le forze economiche e sociali hanno un ruolo decisivo: «Le imprese e i lavoratori, creando benessere e innovazione, hanno contribuito a rafforzare le democrazie. Oggi più che mai devono sentire la responsabilità di essere protagonisti di un’Europa più forte».