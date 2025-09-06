La moglie aveva chiesto la separazione, la picchia con il manico della scopa: arrestato 41enne di Quindici

Quattro mesi di continue violenze e aggressioni nei confronti della moglie che aveva chiesto la separazione. Un 41enne di Quindici, in provincia di Avellino, è stato arrestato dagli agenti del commissariato della Polizia di Stato di Lauro, e trasferito in carcere su ordine del gip del Tribunale di Avellino.

Le indagini, coordinate dalla Procura del capoluogo irpino, hanno accertato che l’uomo, anche in presenza dei tre figli, oltre a minacciare di morte la moglie, quasi ogni giorno la picchiava, utilizzando anche un manico di scopa, e in una occasione scaraventandola contro un armadio: «Ti devo mettere dentro la bara», era una delle minacce più frequenti rivolte all’ex compagna. In preda all’alcool, spesso distruggeva suppellettili e arredi della casa da cui era stato allontanato.