Omicidio Ciurar a Barcellona: il pm deposita un verbale del pentito Salvatore Iannello

C’è un nuovo verbale agli atti del processo per l’omicidio del nomade 20enne romeno di etnia rom Petre Ciurar, la sera di domenica 5 dicembre 2010 a Barcellona. Un vero e proprio “cold case” riaperto di recente dalla Distrettuale antimafia di Messina e dai carabinieri del Ros con una lettura ben precisa: una punizione ai rom decretata da Cosa nostra barcellonese. Le strade processuali dei due indagati, entrambi 34enne, i barcellonesi Domenico Bucolo e Santo Genovese, quest’ultimo residente da tempo in provincia di Reggio Emilia, si sono divise da tempo. Genovese, che è assistito dall’avvocato Pinuccio Calabrò, ha scelto il rito ordinario, e ieri si è celebrata l’udienza che lo riguarda in corte d’assise a Messina. Bucolo, che è assistito dall’avvocato Filippo Barbera, ha scelto invece il giudizio abbreviato, e il prossimo 2 ottobre si celebrerà l’udienza davanti alla gup Tiziana Leanza: il suo legale ha chiesto un abbreviato condizionato, per mettere agli atti una testimonianza che ritiene fondamentale per provare che uno dei pentiti che accusa il suo assistito, Marco Chiofalo detto “Balduccio” (da Balduccio Di Maggio, l’autista di Totò Riina, lui era l’autista di uno degli Ofria), coinvolto nell’operazione “Dinastia”, aveva dei forti motivi di risentimento proprio verso Bucolo. Il pm della Dda Pietro Vinci, che si è occupato del caso insieme al collega Francesco Massara, ha depositato un verbale del pentito Salvatore Iannello, il quale il 25 luglio scorso ha dichiarato di aver raccolto sulla vicenda le confidenze di un uomo originario di Napoli e trapianto da tempo a Barcellona.

