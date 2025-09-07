Canonizzazione dei Beati Pier Giorgio Frassati e Carlo Acutis, Papa Leone: “Oggi è una festa bellissima”

«Buon giorno a tutti! Buona domenica e benvenuti! Grazie!». Papa Leone XIV prima della messa di canonizzazione dei Beati Pier Giorgio Frassati e Carlo Acutis, è arrivato sul sagrato della Basilica di San Pietro per salutare a braccio i fedeli in piazza.

«Fratelli e sorelle, oggi è una festa bellissima per tutta l’Italia, per tutta la Chiesa, per tutto il mondo. E prima di cominciare la solenne celebrazione della canonizzazione, volevo dire un saluto e una parola a tutti voi perchè, se da una parte la celebrazione è molto solenne, e anche un giorno di molta gioia. E volevo salutare soprattutto tanti giovani ragazzi che sono venuti per questa santa messa. Veramente è una benedizione del Signore, e trovarci insieme voi che siete venuto da diversi Paesi, è veramente un dono di fede che vogliamo condividere».

