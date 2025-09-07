Cassino, la tragica morte di un 19enne: carbonizzato in auto dopo un incidente

Un ragazzo di 19 anni è morto carbonizzato, la scorsa notte, a bordo della sua auto dopo l'impatto con un muretto che costeggia l’Appia a Cassino, a poche decine di metri dall’abitazione di famiglia. L’auto è poi finita in un vicino uliveto e qui si è incendiata con il 19enne ancora all’interno. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco ed i carabinieri di Cassino: ogni soccorso è risultato inutile per salvare la vita del giovane. Sarà l’esame medico legale a tentare di stabilire le cause: se il ragazzo abbia avuto un colpo di sonno o un malore, oppure un ostacolo improvviso sulla strada lo abbia fatto sbandare Sempre nella notte vicino Cassino, a Villa Santa Lucia, c'è stato un altro incidente mortale. A perdere la vita Giuseppe Risi, un operaio di 37 anni che era alla guida di una Opel Meriva : l’uomo ha perso il controllo dell’auto finendo contro una quercia secolare ai margini della strada. Soccorso dai passanti, l’operaio è stato trasferito d’urgenza al Pronto soccorso dell’ospedale Santa Scolastica di Cassino, ma qui è morto poco dopo l’arrivo. Inutili i tentativi dei sanitari di rianimarlo. Dei rilievi si stanno occupando i Carabinieri del Radiomobile di Cassino.