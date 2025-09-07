Guerra in Palestina, Idf: "Attacco imminente alla torre Al-Ruya a Gaza City"

L’Idf ha annunciato il «bombardamento imminente» dell’edificio Al-Ruya a Gaza City, ordinando alle persone che si trovano «nelle tende adiacenti» di fuggire. «Le Idf attaccheranno l’edificio nel prossimo futuro a causa della presenza di infrastrutture terroristiche di Hamas al suo interno o nelle sue vicinanze», ha affermato il portavoce in arabo dell’esercito Avichay Adraee. «Per la vostra sicurezza, dovete evacuare l’edificio immediatamente a sud, verso l’area umanitaria di al-Mawasi e Khan Yunis», ha aggiunto.