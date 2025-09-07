Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / Prende a pugni e accoltella la moglie, aggressione brutale a Bassano del Grappa: 42enne in Terapia intensiva

Prende a pugni e accoltella la moglie, aggressione brutale a Bassano del Grappa: 42enne in Terapia intensiva

di

«Questa notte a Bassano si è consumata una gravissima aggressione: una donna di 42 anni è stata colpita dall’ex marito con un coltello al volto, al torace e alle braccia, oltre a essere presa a pugni in diverse parti del corpo, mentre si trovava sul posto di lavoro alle 22.45». Lo rende noto il Presidente del Veneto, Luca Zaia. «Sul luogo - riferisce Zaia - sono intervenute immediatamente le Forze dell’ordine e la vittima è stata trasportata all’ospedale San Bassiano, dove si trova ora ricoverata in Osservazione Breve Intensiva, e desidero esprimere la mia più ferma condanna per questo ennesimo episodio di violenza di genere».

Oggi in edicola

Prima pagina

Leggi adesso

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province