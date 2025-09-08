Abusi su una 17enne a Pescara: arrestati due fratelli, uno è minorenne

Hanno fatto ubriacare una 17enne per poi abusare di lei: responsabili del fatto due fratelli, uno minorenne e l’altro maggiorenne, nei cui confronti sono state emesse, dal Tribunale per i minorenni dell’Aquila e dal Tribunale di Pescara, due ordinanze di custodia cautelare per violenza sessuale di gruppo aggravata.

Ad eseguire le misure il personale del Gruppo Antiviolenza della procura di Pescara: il minorenne è stato collocato in una comunità di recupero, mentre il maggiorenne è finito in carcere. I fatti risalgono al 13 febbraio scorso e sono avvenuti in un condominio alla periferia di Pescara.