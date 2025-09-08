Attentato a Gerusalemme, sei morti. Israele: "Gravi conseguenze". Divampa lo scontro diplomatico con la Spagna

Le autorità israeliane hanno reso noti i nomi di quattro delle sei vittime dell’attentato di questa mattina a Gerusalemme nord. Si tratta del rabbino Levi Yitzhak Fash , addetto alla manutenzione della yeshivà Kol Torah nel quartiere Ramot; Yaakov Pinto , residente a Gerusalemme di 25 anni; il rabbino Israel Menatzer , di Ramot, 28 anni; il rabbino Yosef David , di 43 anni. Yaakov Pinto era un nuovo immigrato dalla Spagna e si era sposato da poco. La morte di quattro delle vittime è stata dichiarata direttamente sul luogo dell’attentato.

Nuovo attentato in Israele : due giovani palestinesi, provenienti dall’area di Ramallah in Cisgiordania, hanno aperto il fuoco a una fermata dell’autobus a Gerusalemme Est , uccidendo sei persone e ferendone diverse altre, tra cui sette in maniera grave. I due terroristi sono stati uccisi sul posto, all’incrocio di Ramot, da un soldato e un civile armato. Tra le vittime, due rabbini, una esponente del movimento religioso giovanile Bnei Akiva, e un giovane spagnolo immigrato da poco.

Il premier Benjamin Netanyahu, che era atteso in tribunale, si è recato sul luogo dell’attentato , assicurando che «questi omicidi rafforzano la nostra determinazione a combattere il terrorismo». Gli ha fatto eco il ministro della Difesa Israel Katz che ha promesso «conseguenze gravi e di vasta portata». «Come abbiamo sconfitto il terrorismo palestinese nel campo di Jenin e nella Samaria (Cisgiordania, ndr) settentrionale, così faremo presto in altri campi terroristici», ha assicurato, sottolineando che «chiunque sponsorizzi e diriga il terrorismo ne pagherà il prezzo». Per il ministro delle Finanze e leader di estrema destra Bezalel Smotrich, «l'Autorità nazionale palestinese deve scomparire dalla carta geografica. Israele non può accettare un’Anp che alleva ed educa i suoi figli a uccidere gli ebrei».

Hamas, pur senza assumersene la responsabilità, ha lodato «l'operazione eroica», definendola «una risposta naturale ai crimini dell’occupazione e alla guerra di sterminio che sta conducendo contro il nostro popolo».

Le forze armate israeliane hanno circondato i villaggi di Katana e Kabiba, nella zona di Binyamin in Cisgiordania, dai quali provenivano i due terroristi, identificati dallo Shin Bet come il 20enne Muthana Omar e il 21 enne Muhammad Taha, entrambi senza precedenti. Sono in corso perquisizioni casa per casa e interrogatori di sospettati, ha riferito il comandante della Divisione Cisgiordania, il generale di brigata Kobi Heller, precisando che controlli sono in corso anche in alcune aree di Ramallah e altre località della zona.

Immediata la reazione della comunità internazionale all’attentato: dall’Ue al segretario generale dell’Onu Antonio Guterres, dal presidente francese Emmanuel Macron al ministro degli Esteri tedesco Johann Wadephul, fino al premier spagnolo Pedro Sanchez e gli Emirati, così come l’ambasciatore britannico Simon Walters, sono state espresse parole di ferma condanna per l’attentato e condoglianze ai familiari delle vittime.

Unanime anche l’esortazione a mettere fine al ciclo di violenze. «Il terrorismo non può prevalere in nessun modo e lo combatteremo senza alcuna incertezza», ha sottolineato su X il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. «Basta violenza, basta guerra. La priorità rimane quella di un immediato cessate il fuoco, di una rapida soluzione politica che porti a 'due popoli due Statì per dare pace e stabilità al Medio Oriente», ha aggiunto.

Anche la presidenza dell’Anp è intervenuta, condannando «qualsiasi attacco contro civili palestinesi e israeliani e ogni forma di violenza e terrorismo, indipendentemente dalla loro origine». In una nota, Ramallah ha ribadito che «la sicurezza e la stabilità nella regione non possono essere raggiunte senza mettere fine all’occupazione, fermare gli atti di genocidio nella Striscia di Gaza e fermare il terrorismo dei coloni in Cisgiordania, compresa Gerusalemme».

Intanto, stamane c'è stato un nuovo scontro diplomatico tra Israele e Spagna, dopo che Madrid ha annunciato una serie di misure nei confronti di Tel Aviv, a cominciare da quelle per consolidare legalmente l’embargo sulle armi verso lo Stato ebraico. Il premier Sanchez ha inoltre reso noto il divieto dell’uso dello spazio aereo spagnolo agli aerei che trasportano materiale di difesa destinato a Israele, l’utilizzo dei porti a navi con a bordo carburante destinato alle forze armate israeliane e lo stop all’importazione di prodotti provenienti dagli insediamenti illegali in Cisgiordania.

Il ministro degli Esteri israeliano Gideon Sàar ha reagito condannando l’iniziativa e vietando per rappresaglia l’ingresso nello Stato ebraico alla vicepresidente spagnola e ministro del Lavoro, Yolanda Diaz, e al ministro della Gioventù, Sira Rego. Al che Madrid ha richiamato l’ambasciatore Ana Salomon Perez da Israele per consultazioni.