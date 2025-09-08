Auto pirata travolge e uccide un 13enne in bici nel Vicentino, ferito un altro minorenne

Un ragazzino di 13 anni è morto dopo essere stato travolto in bicicletta da un’automobile, che non si è fermata. Lo schianto è avvenuto verso le 20:30 di ieri sera a Tortima di Lusiana Conco, sull'Altopiano di Asiago (Vicenza). I medici del Suem 118, arrivati sul posto, hanno cercato di rianimarlo ma non c'è stato nulla da fare. Un altro ragazzino che era vicino alla vittima è stato ferito nell’urto ed è stato trasportato in ospedale. Gli accertamenti e le indagini per individuare l’auto pirata sono condotte dai carabinieri.

L’allarme è stato lanciato immediatamente dai residenti della zona, che hanno udito un forte colpo provenire dalla strada. Sul posto sono arrivati i medici del Suem 118 dell’ospedale di Bassano del Grappa (Vicenza), che hanno cercato di rianimare inutilmente il minorenne sul posto. I carabinieri, intervenuti sul posto con una pattuglia, sono al lavoro per raccogliere le informazioni necessarie e individuare il responsabile.