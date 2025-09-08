Bimba di 8 anni investita a Pavia, denunciato 82enne

E’ un uomo di 82 anni l'automobilista che ieri pomeriggio ha investito una bambina di 8 anni a Pavia, dopo aver forzato le transenne che impedivano l'accesso sul lungofiume per il mercatino organizzato in occasione della Festa del Ticino.

Il pensionato è accusato di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e omissione di soccorso. La bimba è stata trasportata al Policlinico San Matteo, dove è stata giudicata guaribile in 10 giorni per una contusione riportata ad una gamba.

L’82enne viaggiava insieme al figlio disabile. L’uomo, secondo la ricostruzione della polizia locale, pretendeva di transitare in auto sul lungofiume, nonostante la presenza delle bancarelle, esponendo il pass disabili.