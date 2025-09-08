Bimbo di 4 anni cade dal terzo piano a Taranto, salvo per i fili del bucato: ha riportato una frattura al bacino

Momenti di paura a Taranto, nel quartiere Tre Carrare Battisti, dove un bambino di quattro anni - probabilmente sfuggito al controllo dei genitori - è precipitato dal terzo piano di un’abitazione. Secondo quanto ricostruito nelle prime ore, durante la caduta il minore sarebbe stato rallentato dai fili per stendere presenti sui balconi sottostanti, che ne avrebbero attutito l’impatto.

Il piccolo è stato soccorso dal personale del 118 e trasferito d’urgenza all’ospedale Santissima Annunziata.

I medici avrebbero diagnosticato una frattura al bacino, ma le sue condizioni non destano preoccupazione. Sul posto è intervenuta anche la Polizia di Stato, che ha avviato gli accertamenti per chiarire le circostanze dell’incidente.