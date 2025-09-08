Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / Cade dal cestello della gru, morto un operaio a Torino

Cade dal cestello della gru, morto un operaio a Torino

Un altro operaio è rimasto ferito, sul posto il 118

di

Un operaio è morto e un altro è rimasto ferito in un incidente sul lavoro in via Genova a Torino. Secondo le prime informazioni, è precipitato il cestello di una gru. ANSA/BRUNO BRIZZI

Un operaio è morto e un altro è rimasto ferito questa mattina in un incidente sul lavoro in via Genova, all’altezza del numero civico 87, a Torino. Secondo le prime informazioni, è precipitato il cestello di una gru. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 Azienda Zero e le forze dell’ordine.

A quanto si apprende l’uomo, 69 anni di origini egiziane, intorno alle 7.30 è caduto, per cause ancora da accertare, dal cestello di una gru che stava operando all’altezza di dodici metri. Sul posto i carabinieri della stazione Lingotto e gli ispettori Spresal.

Sempre in via Genova il 19 dicembre 2021, tre montatori, Filippo Falotico, 20 anni, Roberto Peretto, 52, e Marco Pozzetti, 54 anni, persero la vita precipitando da 40 metri mentre stavano assemblando una torre edile con una gru.

Oggi in edicola

Prima pagina

Leggi adesso

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province