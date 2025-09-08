Michele Emiliano diventa papà per la quarta volta a 66 anni

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, è diventato padre per la quarta volta: questa mattina all’ospedale “Di Venere” di Bari-Carbonara è venuta al mondo Maria Antonietta, figlia della compagna, l’artista 40enne Valeria Gentile.

La madre e la neonata godono di buona salute. Emiliano, 66 anni, aveva manifestato l’intenzione di chiamarla Francesca in memoria della mamma scomparsa due anni fa.

La nascita ha giustificato l’assenza del governatore alla Festa regionale de l’Unità in corso a Bisceglie (Bat). Emiliano, già padre di altri tre figli e nonno dal 2021 del piccolo Enea (figlio del primogenito Giovanni), ha accolto con gioia l’arrivo della nuova bimba.

Maria Antonietta pesa 3.170 grammi ed è nata alle 10:30. “La gravidanza si è svolta senza complicazioni e mamma e figlia stanno benissimo – ha spiegato il professor Mario Vicino, direttore di Ginecologia –. Il papà ha atteso fuori dalla sala operatoria ed è al settimo cielo”. Si tratta della 1.391ª nascita registrata nel presidio barese dall’inizio del 2025.