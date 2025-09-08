Precipita da un'impalcatura, operaio morto nel Catanese

Un operaio quarantenne è morto in un incidente sul lavoro avvenuto stamattina a Riposto, nel Catanese. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo, impegnato nell’ampliamento di capannoni di una ditta di serramenti per edilizia, sarebbe precipitato da un’impalcatura perdendo la vita sul colpo. Sul posto personale del 118 e carabinieri della locale stazione. Richiesto l’intervento dello Spresal e del Nil.

L’incidente è avvenuto in uno stabilimento industriale in contrada Rovettazzo, a Riposto. L'operaio, S. S., che aveva 53 anni (e non 40 come si era appreso in un primo momento), era residente a Santa Venerina, sarebbe stato impegnato, assieme a un collega, in lavori per l'ampliamento di un nuovo capannone industriale quando ha perso l'equilibrio ed è precipitato da una altezza di oltre otto metri. Inutili i tentativi di rianimarlo da parte dei soccorritori del 118, intervenuti sul posto anche con un elicottero. Sull'incidente sul lavoro indagano i carabinieri della stazione di Riposto e della compagnia di Giarre coordinati dalla procura di Catania.