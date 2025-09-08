Sacerdote picchiato da un branco in un oratorio nel Pavese

«Non aggiungiamo violenza a violenza. Sono ragazzi fragili, vanno aiutati. Certo, devono anche essere corretti per i loro comportamenti sbagliati; ma non è assolutamente il caso di odiarli». Nell’omelia della messa che ha celebrato ieri mattina a Stradella don Daniele Lottari ha chiesto di sostenere il branco di ragazzini che la sera di venerdì scorso ha fatto un raid all’oratorio, gli ha sputato addosso e sferrato un pugno.
Un fatto avvenuto davanti a decine di bambini e ai loro genitori. A prendersela con don Daniele, vicario della parrocchia pavese, è stato un «branco» di minorenni (tutti sui 13-14 anni) che da un po' di tempo sta imperversando a Stradella: sarebbero stati loro, secondo diverse testimonianze, ad aggredire anche un anziano e una ragazza, e a sottrarre un estintore da un palazzo.
Ieri mattina, prima e dopo la messa, diversi fedeli hanno avvicinato don Daniele per chiedergli come stava. Il prete ha rassicurato tutti: «Sto bene, nessun problema». Durante l’omelia solo un breve cenno a quanto era successo, con l’invito a tutti ad adottare un atteggiamento comprensivo nei confronti dei ragazzini.
«Siamo profondamente scossi e rammaricati per quanto accaduto a don Daniele, vittima di una vile aggressione da parte di un gruppo di ragazzi minorenni durante una festa in oratorio, alla presenza di bambini e dei loro famigliari - ha osservato sui social il sindaco Gianpiero Bellinzona -. A lui e a tutti i presenti, va la nostra solidarietà, il nostro affetto e la nostra vicinanza. Don Daniele e il nostro oratorio sono un punto di riferimento per tanti giovani e famiglie. Nessun gesto di violenza potrà oscurare l’impegno, la dedizione e la testimonianza quotidiana di fede e di accoglienza».
Il sindaco ha anche parlato delle preoccupazioni, tra gli abitanti di Stradella per le azioni della baby-gang che venerdì sera ha fatto irruzione in oratorio assicurando che «la situazione, che ha visto, negli ultimi giorni, il ripetersi di episodi intollerabili da parte di alcuni minorenni, è all’attenzione delle forze dell’ordine che, coordinate dal prefetto, sono le uniche competenti in materia». «Nel loro operato - ha aggiunto - nutriamo la massima fiducia, restiamo a loro completa disposizione per ogni necessaria collaborazione, nel costante aggiornamento dell’evolversi degli eventi».
