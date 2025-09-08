Sacerdote picchiato da un branco in un oratorio nel Pavese

«Non aggiungiamo violenza a violenza. Sono ragazzi fragili, vanno aiutati. Certo, devono anche essere corretti per i loro comportamenti sbagliati; ma non è assolutamente il caso di odiarli». Nell’omelia della messa che ha celebrato ieri mattina a Stradella don Daniele Lottari ha chiesto di sostenere il branco di ragazzini che la sera di venerdì scorso ha fatto un raid all’oratorio, gli ha sputato addosso e sferrato un pugno.

Un fatto avvenuto davanti a decine di bambini e ai loro genitori. A prendersela con don Daniele, vicario della parrocchia pavese, è stato un «branco» di minorenni (tutti sui 13-14 anni) che da un po' di tempo sta imperversando a Stradella: sarebbero stati loro, secondo diverse testimonianze, ad aggredire anche un anziano e una ragazza, e a sottrarre un estintore da un palazzo.

Ieri mattina, prima e dopo la messa, diversi fedeli hanno avvicinato don Daniele per chiedergli come stava. Il prete ha rassicurato tutti: «Sto bene, nessun problema». Durante l’omelia solo un breve cenno a quanto era successo, con l’invito a tutti ad adottare un atteggiamento comprensivo nei confronti dei ragazzini.