Set tra i girasoli si trasforma in incubo: gli sposi e il fotografo aggrediti da un contadino finiscono in ospedale

Dall’altare all’ospedale passando per un campo di girasoli. E’ la disavventura di una coppia di neo sposi di Anagni picchiata da un contadino proprio per aver trasformato il suo terreno, nelle campagne di Segni, in un inedito set fotografico.

Dopo la cerimonia religiosa celebrata ad Anagni e prima del ricevimento ai Castelli Romani, i due avevano deciso di scattare alcune foto romantiche con l’auto cabrio usata per le nozze tra i panorami ciociari. Una volta fatto il servizio fotografico, si sono diretti verso il ristorante ma lungo il percorso hanno incontrato un campo di girasoli che era lo sfondo ideale per completare il book. Così il fotografo, originario di Ferentino, e gli sposi seguiti a distanza dai testimoni, si sono fermati ed hanno iniziato a posare.

Lì la sorpresa poco bucolica: il proprietario del terreno, un uomo di circa 60 anni, si è avvicinato urlando e intimando loro di andarsene. Alle spiegazioni dei novelli sposi, l’uomo ha reagito con maggiore rabbia, tentando - secondo la denuncia presentata ai carabinieri della stazione di Ferentino - di strappare la macchina fotografica e passando alle mani. Secondo i testimoni, ne è nato un parapiglia tra spintoni, calci e schiaffi. La giovane coppia, incredula, ha provato a difendersi.