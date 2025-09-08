Strage sul lavoro, quattro operai morti in un giorno. Le vittime a Torino, nel Catanese a Monza e a Roma

Secondo le prime informazioni, la vittima, un 69enne di origini egiziane, intorno alle 7.30 stava sostituendo un cartellone pubblicitario sulla facciata di un palazzo di cinque piani. Per cause ancora da accertare, è caduto dal cestello che si trovava a circa dodici metri d’altezza. Sul luogo dell’incidente presenti i carabinieri della stazione Lingotto e gli ispettori Spresal.
Il secondo operaio, 70 anni, non è in gravi condizioni: si trovava ai piedi della gru ed è stato trasportato all’ospedale Molinette in stato di shock.
Non è la prima tragedia in via Genova: il 19 dicembre 2021 tre montatori – Filippo Falotico, 20 anni, Roberto Peretto, 52, e Marco Pozzetti, 54 – persero la vita precipitando da 40 metri mentre stavano assemblando una torre edile.
Catania: muore cadendo da un’impalcatura a Riposto
Un altro incidente mortale è avvenuto a Riposto, in provincia di Catania. Un operaio quarantenne, impegnato nell’ampliamento di capannoni di una ditta di serramenti per edilizia, è precipitato da un’impalcatura, morendo sul colpo.
Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri della stazione locale. È stato richiesto anche l’intervento dello Spresal e del Nil per accertare le cause della tragedia.
Monza: operaio schiacciato da un macchinario
Un altro infortunio sul lavoro si è verificato a Monza, in via Mauri, all’interno di un’azienda che produce valvole industriali. Un operaio di 48 anni è morto dopo essere rimasto schiacciato da un macchinario.
La dinamica è ancora al vaglio dell’Ats, intervenuta insieme ai soccorritori e alla Polizia di Stato. Quando l’ambulanza è arrivata sul posto, l’uomo era già privo di vita.
Roma: tragedia sulla banchina del Tevere
Un’ulteriore tragedia si è consumata a Roma, sulla banchina del Tevere, all’altezza di piazza Trilussa. Un operaio è morto schiacciato da un macchinario.
Sul luogo sono intervenuti polizia, squadra scientifica e vigili del fuoco per i rilievi. Restano da chiarire con precisione le cause dell’incidente sul lavoro.
Caricamento commenti
Commenta la notizia