Strage sul lavoro, quattro operai morti in un giorno. Le vittime a Torino, nel Catanese a Monza e a Roma

Il secondo operaio, 70 anni, non è in gravi condizioni: si trovava ai piedi della gru ed è stato trasportato all’ospedale Molinette in stato di shock.

Secondo le prime informazioni, la vittima, un 69enne di origini egiziane, intorno alle 7.30 stava sostituendo un cartellone pubblicitario sulla facciata di un palazzo di cinque piani. Per cause ancora da accertare, è caduto dal cestello che si trovava a circa dodici metri d’altezza. Sul luogo dell’incidente presenti i carabinieri della stazione Lingotto e gli ispettori Spresal .

Non è la prima tragedia in via Genova: il 19 dicembre 2021 tre montatori – Filippo Falotico, 20 anni, Roberto Peretto, 52, e Marco Pozzetti, 54 – persero la vita precipitando da 40 metri mentre stavano assemblando una torre edile.

Catania: muore cadendo da un’impalcatura a Riposto

Un altro incidente mortale è avvenuto a Riposto, in provincia di Catania. Un operaio quarantenne, impegnato nell’ampliamento di capannoni di una ditta di serramenti per edilizia, è precipitato da un’impalcatura, morendo sul colpo.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri della stazione locale. È stato richiesto anche l’intervento dello Spresal e del Nil per accertare le cause della tragedia.

Monza: operaio schiacciato da un macchinario

Un altro infortunio sul lavoro si è verificato a Monza, in via Mauri, all’interno di un’azienda che produce valvole industriali. Un operaio di 48 anni è morto dopo essere rimasto schiacciato da un macchinario.