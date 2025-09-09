Arruolava giovani per la jihad, arrestato 37enne in provincia di Mantova

«Approfittando del suo ruolo carismatico di guida, all’interno della comunità Tabligh mantovana avvicinava sistematicamente giovani e giovanissimi, già inclini a farsi sedurre dal messaggio della jihad e/o particolarmente immaturi per instillare dogmi, dettami, regole e precetti che spingevano i ragazzi ad azioni violente, ai danni di una serie indeterminata di civili colpevoli solo di non professare la loro fede», scrive il gip Angela Corvi nell’ordinanza di custodia cautelare.

Non un semplice simpatizzante del radicalismo islamico, secondo gli investigatori: l’uomo, che si definiva «amante di Al Qaeda» e «guerriero di Dio», era una vera e propria figura di riferimento, capace di guadagnarsi la fiducia di ragazzi considerati fragili e di trasformarli in discepoli. Il suo arresto rappresenta quindi, per il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi , «una chiara dimostrazione dell’efficacia del nostro sistema di sicurezza nel prevenire e contrastare le minacce terroristiche».

Indottrinava giovani alla jihad come un maestro con i suoi allievi, fornendo libri, video e riferimenti ideologici ai testi di Al Qaeda e dello Stato Islamico. Khalil Ullah, 37enne originario del Bangladesh ma residente a Castel Goffredo , in provincia di Mantova , è stato arrestato con l’accusa di arruolamento con finalità di terrorismo internazionale .

Il giudice ha riconosciuto la gravità delle condotte, ma poiché incensurato ha rigettata la custodia cautelare in carcere chiesta dalla Procura e disposto i domiciliari ristretti.

Il nome del 37enne era emerso in un’altra inchiesta che, a Genova, aveva portato alla condanna definitiva di Faysal Rahman, un giovane legato al gruppo terroristico pakistano Tehrik-e-Taliban (TTP), ritenuto una costola di Al Qaeda. Proprio quel ragazzo, spiegano fonti investigative, sarebbe stato plasmato dal 37enne, in Italia da tempo e con un lavoro stabile. Attraverso messaggi e scambi di materiali, l’uomo lo avrebbe progressivamente convinto a studiare testi considerati punto di riferimento dell’estremismo jihadista, come quelli dell’egiziano Sayyid Qutb, ideologo del radicalismo islamico.

Dall’analisi forense del suo smartphone - «pur non essendo venuti alla luce contatti veri con esponenti di gruppi terroristici» fa presente il gip in ordinanza - sono emersi inoltre video di addestramento militare: esercitazioni con armi lunghe e corte, tecniche di copertura tattica, materiali che lasciano intuire un interesse concreto per la preparazione al combattimento. L’attività di indottrinamento non si limitava al giovane genovese: il 37enne Khalil Ullah proponeva la sua «guida religiosa» anche ad altri, offrendo libri e consigli spirituali con l’obiettivo di legare la fede alla lotta armata, fino al martirio.