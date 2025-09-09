Caso Almasri: indagata Giusi Bartolozzi, capo di gabinetto del ministro della Giustizia Nordio

La procura di Roma ha iscritto sul registro degli indagati Giusi Bartolozzi, capo di gabinetto del ministro della Giustizia Nordio, per il reato all’articolo 371 bis del codice penale, ovvero "false informazioni al pm", in relazione al caso Almasri.

E' un elemento che la giunta delle autorizzazioni della Camera non potrà non tenere in considerazione ai fini delle sue conclusioni». Così il deputato di FI Enrico Costa, interpellato sull'iscrizione nel registro degli indagati dalla procura di Roma, nell’ambito del procedimento per il caso Almasri, del capo di Gabinetto del ministero della Giustizia, Giusi Bartolozzi.

Bonelli: sarà il Watergate italiano

L'iscrizione di Giusi Bartolozzi, capo di gabinetto del ministro Nordio, per falsa testimonianza (art. 371 bis c.p.) è un fatto di enorme rilievo politico e istituzionale. Il ministro Nordio è totalmente coinvolto in questo scandalo e ora anche il suo capo di gabinetto. Il caso Almasri rischia di diventare il Watergate italiano: mina la credibilità delle istituzioni e mette in discussione il rispetto stesso dello Stato di diritto. Liberare un criminale, assassino e stupratore non è stato solo un atto contro la legge da parte del governo Meloni, ma un atto contro la dignità dell’Italia e la morale pubblica». Così, in una nota, Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra e co-portavoce di Europa Verde.