Corteo per la Flotilla a Roma, tensione con le forze dell'ordine

Momenti di tensione e scontri tra le forze dell’ordine e i manifestanti a San Lorenzo. Dopo aver tentato di raggiungere la tangenziale con un corteo spontaneo per la Global Sumud Flotilla, staccatosi da piazza Vittorio, studenti e collettivi sono stati bloccati dalle forze dell’ordine su via del Verano.

Dopo momenti di tensione partita una carica da parte delle forze dell’ordine. Gli studenti ora hanno superato il blocco stanno sfilando a Scalo San Lorenzo. Se bloccano la Flotilla noi «blocchiamo la città», il grido degli studenti che ora muovono tra le strade del quartiere.