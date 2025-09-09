Cutroni Zodda e Fogliani, a Barcellona e Milazzo «carenze in strumenti diagnostici essenziali»

Sanità in crisi: il presidio ospedaliero di Milazzo senza risonanza magnetica e quello di Barcellona senza radiologia. Da mesi, i cittadini del comprensorio tirrenico messinese si trovano a fare i conti con gravi disservizi negli ospedali di Milazzo e Barcellona Pozzo di Gotto.

Al presidio ospedaliero di Milazzo la risonanza magnetica è ferma da lungo tempo, mentre a Barcellona l’apparecchiatura per gli esami radiografici (RX) non è operativa perché guasta e, a quanto pare, nemmeno i tecnici sono riusciti a riparala in quanto i ricambi non sarebbero reperibili: eppure si tratta strumenti diagnostici essenziali per garantire la tempestività delle diagnosi e la continuità delle cure. A nulla sono valse le sollecitazioni, anche attraverso gli organi di stampa, sia da parte del personale sanitario e anche del deputato regionale, il messinese Alessandro De Leo.

Permanendo il silenzio dell’Asp, denunciare la situazione è il deputato nazionale Tommaso Calderone di Forza Italia, il quale ricopre la carica di presidente della Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall’insularità. In una nota diffusa ieri sera l’onorevole Calderone definisce le criticità inammissibili, sottolineando le conseguenze gravi sull’efficienza del servizio sanitario e, ancor più, sulla tutela della salute dei cittadini.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale