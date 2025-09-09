In carcere per corruzione Antonello Montante: ex leader degli industriali siciliani

E’ in carcere l’ex leader degli industriali siciliani Antonello Montante condannato dalla Corte di Cassazione per corruzione e alcuni «spionaggi». L’imprenditore di Serradifalco, in provincia di Caltanissetta, era stato condannato a 8 anni di reclusione in appello con il rito abbreviato.

La Corte di Cassazione, annullando il reto di associazione a delinquere, ha anche sentenziato che ci vuole un processo d’appello bis per il ricalcolo della pena. La procura generale di Caltanissetta ha emesso un ordine di carcerazione perché deve scontare 4 anni e 5 mesi di reclusione (in attesa del conteggio dopo il processo bis d’appello) e l’imprenditore si è presentato nel carcere di Bollate.

Il mese scorso la Cassazione aveva depositato le motivazioni della decisione. Condannati, in via definitiva, anche i poliziotti Marco De Angelis e Diego Di Simone. Ma anche per loro dovranno essere ricalcolate le pene con il processo bis in appello.