Home / Cronaca / Incidente stradale sulla Palermo-Agrigento, morto un uomo di 42 anni

Incidente stradale sulla Palermo-Agrigento, morto un uomo di 42 anni

di

Roberto Coniglio di 42 anni di Mussomeli è morto in un incidente sulla statale 121, lo scorrimento veloce Palermo-Agrigento, nel tratto compreso tra Misilmeri e Bolognetta, all’altezza del chilometro 242. Era alla guida di una Mercedes classe B che è uscita di strada e si è ribaltata più volte. A chiamare i soccorsi sono stati sono stati alcuni automobilisti. E’ intervenuto personale del 118 che hanno potuto solo constatare il decesso. Sul posto anche carabinieri e i vigili del fuoco.

