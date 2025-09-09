Palpeggia donna a passeggio con cane, arrestato uomo nel Bresciano

Arrestato per violenza sessuale ed espulso dall’Italia per avere palpeggiato una donna che stava portando il cane a passeggio. E’ successo a un cittadino indiano di 26 anni, irregolare, che, riferiscono i carabinieri, ha approfittato di un momento in cui c'erano diversi passanti in strada a Pralboino, nel Bresciano, per avvicinarsi alla donna e toccarla nelle parti intime.

La vittima è riuscita a liberarsi e chiamare i soccorsi. I carabinieri hanno arrestato in flagranza l’uomo e avviato le procedure per la sua espulsione.