Paura in Grecia, terremoto di magnitudo 5.5 registrato nella notte: scossa avvertita chiaramente ad Atene

Una scossa di terremoto di magnitudo 5.5 è stata registrata alle ore 00:27 (le 23:27 di ieri in Italia) al largo dell’isola greca di Eubea, nel Mar Egeo. Secondo i dati dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) italiano e del servizio di monitoraggio geologico statunitense Usgs, il sisma ha avuto ipocentro a meno di 15 km di profondità ed epicentro non lontano dalla città di Nea Styra.

Media locali riportano che il terremoto è stato avvertito chiaramente anche ad Atene, lontana circa 45 chilometri dall’epicentro. Al momento non risultano danni a persone o cose, né è stata emessa alcuna allerta tsunami.