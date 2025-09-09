"Saman uccisa dal clan, non sopportavano la sua libertà". Le motivazioni dell'appello: "Non può essere stata la madre"

Non è stata la madre Nazia a uccidere Saman, come aveva ipotizzato la sentenza di primo grado e non sarebbe stato neppure il padre Shabbar. I due genitori della ragazza, pur avendo pianificato tutto «per motivi culturali» insieme ai familiari e pur avendola accompagnata, la notte del 30 aprile 2021, dai suoi carnefici appostati tra le serre, non l’avrebbero materialmente assassinata. Sulla dinamica dei fatti avvenuti nel buio della campagna di Novellara, la Corte di assise di appello di Bologna ha fornito una ricostruzione diversa degli ultimi momenti della ragazza pachistana, sepolta poco distante da casa e ritrovata un anno e mezzo dopo: secondo questa lettura sono stati lo zio Danish Hasnain e i cugini Noman Hulaq e Ikram Ijaz a farla finita, tenendola ferma e strozzandola. Ma soprattutto la Corte ha dato una interpretazione differente sulla sussistenza della premeditazione e sulla partecipazione di quello che più volte ha definito «il clan», nel suo complesso, al delitto.

Un’interpretazione che ha portato alla conferma dell’ergastolo per i genitori, ma anche alla pronuncia della stessa condanna per i cugini (assolti invece in primo grado) in seguito arrestati e ad una pena aumentata a 22 anni per lo zio Danish, che ha fatto ritrovare il cadavere e per questo ha avuto uno sconto. L’omicidio di Saman, dunque, è stato premeditato dal clan familiare, che non sopportava il desiderio di autonomia della ragazza: è il cuore della questione. La determinazione omicida - si legge nel passaggio delle quasi 500 pagine di provvedimento - è stata assunta «dal clan con fredda lucidità e programmata per un congruo lasso di tempo, ritenendosi insopportabile il fatto che Saman avesse deciso non solo di scegliere di vivere liberamente e in piena autonomia la propria vita» ma anche «in distonia con i valori etici e il credo religioso» della famiglia. Il delitto è stato «deliberato dal clan familiare nel suo complesso ad eccezione del fratello, ritenuto inaffidabile», scrivono ancora i giudici che invece valutano la testimonianza del giovane, 16enne all’epoca dei fatti e adesso parte civile contro i suoi familiari, coerente e credibile.