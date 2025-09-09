Termovalorizzatori in Sicilia, affidati i progetti e la direzione dei lavori

A realizzare i progetti per i due termovalorizzatori di Palermo e Catania sarà un raggruppamento di imprese che mette insieme sette società di ingegneria e studi professionali. Colossi che hanno lavorato a impianti molto noti nel campo dei rifiuti ma anche ad appalti in altri settori e di impatto economico enorme.

Invitalia ha ufficializzato ieri i vincitori della gara di progettazione e direzione dei lavori. A vincere è stato il raggruppamento guidato dalla Crew Srl (Cremonesi Workshop), che è un’azienda della galassia Ferrovie dello Stato e che ha lavorato già al termovalorizzatore di Brescia e alla metro C di piazza Venezia a Roma.

Con la Crew lavorerà la Systra Spa, nata dalla fusione con Sws Engeenering: un’azienda specializzata in trasporti pubblici e appalti collegati. Le due società tecnicamente più di settore sono la Utres Ambiente e la E.Co (entrambe Srl). La prima è specializzata nella progettazione di discariche e altri impianti per i rifiuti e nel 2008 è stata chiamata dalla presidenza del consiglio in Campania per lavorare alle strutture che fecero superare l’emergenza a Napoli. In questo momento sta curando la direzione dei lavori della ristrutturazione del termovalorizzatore di Schio. La E.Co. è un’azienda torinese specializzata nell’impiego di lamiere e acciaio. La Martino Associati Grosseto Srl è specializzata nella progettazione di impianti di gestione dei rifiuti e con lei ci sono la società di progettazione toscana Ibi Studio Srl e lo studio milanese guidato dall’ingegnere Corrado Pecora. L’appalto di progettazione vale 22 milioni e il gruppo Crew se lo è aggiudicato presentando una offerta di 14,117 milioni oltre iva e oneri di legge. Palazzo d’Orleans ha fatto sapere che è stato aggiudicato pure l’affidamento della direzione dei lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.

Per Schifani «l’aggiudicazione della gara è un altro grande passo verso la realizzazione di due impianti strategici per la Sicilia e di un obiettivo epocale che consentirà alla Sicilia di dire finalmente addio alle discariche ed evitare la dispendiosa spedizione dei rifiuti all’estero, che ogni anno ci costa oltre cento milioni. Andiamo avanti spediti». Il piano prevede l’inizio dei lavori a dicembre del 2026 e la fine per il luglio del 2028. Il gruppo Crew avrà ora cinque mesi per presentare i due progetti. Nei successi quattro il governo prevede di ottenere le autorizzazioni ambientali necessarie e poi serviranno altri 5 mesi per dare avvio ai cantieri.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale