Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / Tragedia a Lampedusa, sbarco di migranti nella notte: sul mezzo soccorso dai finanzieri anche due cadaveri

Tragedia a Lampedusa, sbarco di migranti nella notte: sul mezzo soccorso dai finanzieri anche due cadaveri

di

Due cadaveri sono stati sbarcati durante la notte sul molo di Lampedusa. Erano su un’imbarcazione di 8 metri, assieme a 44 egiziani, eritrei, etiopi, gambiani e algerini, soccorsa dalla motovedetta V1302 della guardia di finanza. Fra le persone sbarcate anche tre intossicati da idrocarburi che sono stati subito portati al poliambulatorio. I corpi sono stati invece già trasferiti alla camera mortuaria del cimitero di Cala Pisana dove verrà effettuata l’ispezione cadaverica. Verosimilmente i due giovani migranti sono morti a causa di un’intossicazione da idrocarburi.

Oggi in edicola

Prima pagina

Leggi adesso

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province