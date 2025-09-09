Vallo della Lucania, precipita dal quarto piano dell'ospedale: uomo in gravi condizioni

Un uomo di 73 anni si trova in condizioni gravi nel reparto di terapia intensiva dopo essere caduto dal quarto piano dell’ospedale San Luca Vallo della Lucania, in provincia di Salerno. Il fatto è avvenuto all’alba di oggi, quando alcuni operatori sanitari, all’arrivo per l’inizio del turno, hanno notato il corpo a terra nell’area esterna del nosocomio.

L’uomo, secondo una prima ricostruzione, sarebbe precipitato da una stanza situata al quarto piano dell’edificio, dove era ricoverato nel reparto di urologia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato gli accertamenti per chiarire la dinamica di quanto accaduto.

L'anziano è stato soccorso tempestivamente e trasferito in rianimazione. Le sue condizioni restano critiche.