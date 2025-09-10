Barbagallo e le fratture nel Pd in Sicilia: «Il dibattito torni dentro il partito»

«Questo è il modello di partito che ci piace, un partito comunità, che vive del calore dei militanti, dei simpatizzanti. E anche della polemica». Delle polemiche, il segretario regionale Anthony Barbagallo lo sa bene, il Partito democratico sembra non riuscire fare a meno. Ma quasi a voler esorcizzare le divisioni interne, il Pd prosegue la sua stagione di Feste dell’unità. A quella dei circoli della zona tirrenica del Messinese, a Roccavaldina, Barbagallo arriva dopo un mini-tour, culminato con un blitz al pronto soccorso di Milazzo. «Lì abbiamo trovato i problemi che ci sono un po’ in tutta la Sicilia. Attese di dieci ore per chi è in codice verde, due soli medici in servizio e la retorica del centrodestra che fa annunci, senza soluzioni. Di fatto la sanità è incentrata sulla buona volontà degli operatori. Una situazione si unisce ai ritardi nell’attuazione del Pnrr per case e ospedali di comunità».

Sul fronte del Pnrr ci sono ritardi in diversi ambiti.

«Proprio sulla sanità si è persa l’occasione, dopo il Covid, di investire sull'assistenza domiciliare. Altre due misure del Pnrr gridano vendetta, la riconversione industriale e le infrastrutture. Si continua solo con gli annunci di Salvini».

Questo ci porta dritti al tema dei temi, il Ponte.

«Lo voglio ribadire, noi non abbiamo una posizione ideologica contraria, quando eravamo al governo abbiamo valutato varie ipotesi, ma il governo Meloni-Salvini, anziché approfondire la questione, e nel frattempo migliorare l’attraversamento dinamico, ha lucrato sulla sete di infrastrutture del Mezzogiorno, con forzature continue su un modello di Ponte irrealizzabile e che prima o poi si fermerà».

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale