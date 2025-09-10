Picchiano un disabile a Sanremo, arrestati tre giovani

La polizia ha arrestato tre giovani di 18, 19 e 21 anni protagonisti di una violenta aggressione contro un turista piemontese 21enne disabile con difficoltà motorie domenica scorsa a Sanremo. Tutto ha avuto inizio nelle prime ore del mattino, quando una pattuglia ha notato una calca di persone che chiedeva aiuto nei pressi di via Gioberti nel centro cittadino. Il ventunenne è stato inseguito e aggredito con ferocia dopo una serata in un locale. Grazie ad alcune testimonianze e a un video, che ritrae alcune scene del pestaggio, gli agenti sono riusciti a ricostruire l’accaduto scoprendo che al pestaggio ha preso parte anche una quarta persona, che è riuscita a dileguarsi poco prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

Dopo aver trascorso una serata con amici nei locali del lungomare il ventunenne è stato inseguito dai quattro sconosciuti. Arrivati in via Gioberti lo hanno bloccato iniziando a picchiarlo. Lo hanno colpito anche con sedie in plastica prese dal dehors di un locale poco distante. L’aggressione è avvenuta all’apparenza senza un motivo e con particolare ferocia, visto che il ragazzo è stata picchiato anche quand’era a terra. Considerato il pericolo di fuga e di reiterazione del reato per i tre autori del pestaggio è stato disposto il fermo e oggi è attesa la convalida. Nei loro confronti è scattato pure il foglio di via obbligatorio da Sanremo per quattro anni. Il ventunenne è stato portato in ospedale, curato e dimesso con una prognosi di 45 giorni. Sono in corso le ricerche del quarto aggressore.