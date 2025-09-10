Regione Siciliana, avviato il confronto sul raddoppio ferroviario tra Catania e Messina

Primo incontro oggi a Palazzo d’Orléans per il tavolo tecnico permanente istituito alla Presidenza della Regione Siciliana per ottimizzare il progetto del raddoppio ferroviario della tratta Catania-Messina, stazione di Taormina e interconnessione con Letojanni. All’incontro erano presenti il dirigente generale della Protezione civile regionale Salvo Cocina, il dirigente generale del dipartimento delle infrastrutture Salvatore Lizzio, il sindaco di Taormina Cateno De Luca, il commissario di governo per l'opera Filippo Palazzo, i rappresentanti di Rfi e Italferr. La riunione è stata coordinata da Simona Vicari, esperta per le infrastrutture del presidente della Regione.

«Continuiamo a seguire con attenzione questo progetto - dice il presidente Renato Schifani – che garantirà sicuramente importanti benefici al territorio e che si integrerà con la grande infrastruttura del Ponte sullo Stretto. L’obiettivo è fare in modo che chi vive o chi arriva in Sicilia possa fruire di trasporti veloci, efficienti e frequenti, soprattutto in una zona ad altissima vocazione turistica come quella di Taormina. Parallelamente, non possiamo trascurare l’impatto che questi lavori avranno sulle aree interessate e per questo puntiamo molto sul dialogo e sul confronto tra Regione, istituzioni locali e rappresentanti di Rfi».