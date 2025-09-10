Sindaco perde il lavoro, lo assume il panettiere: a un anno dalla pensione, in cassa integrazione dopo 42 anni

Il sindaco di un comune trevigiano perde il lavoro, ad un anno della pensione, e trova un aiuto da un suo concittadino che lo assume nella panetteria del paese. Accade a Meduna di Livenza (Treviso) dove il sindaco Arnaldo Pitton, 57 anni, al suo secondo mandato, si è licenziato dal lavoro dopo essere finito in cassa integrazione e tolta la fascia tricolore indossa il camice bianco e si addentra nel mondo dei lieviti, della farina, e del metter in forno pizze, pane e grissini.

Prima era stato per 42 anni responsabile delle manutenzioni di un’azienda trevigiana, ed è finito in cassa integrazione a un anno dalla pensione. «Sembrava un periodo ponte, invece ho scoperto che la cassa non pagava i contributi», dichiara Pitton, che essendo impiegato (e non in aspettativa) percepisce un’indennità da sindaco di 8.000 euro lordi all’anno, vale a dire poco più di 500 euro mensili, anziché le 26mila che riceveva al lavoro, e senza contributi. La sua vicenda, nel piccolo paese, è presto diventata di dominio pubblico e così Michele Berti, titolare dello storico panificio del paese, gli è andato incontro proponendogli di lavorare per lui.