Sull'abbandono scolastico la Sicilia maglia nera d'Italia

Manca poco al primo rintocco della campanella, ma come all’inizio di ogni anno scolastico, sul rientro in classe degli alunni incombe già una domanda, anzi, uno spettro che nell’Isola è più reale che mai, con rischio più elevato d’apparizione nelle città di Palermo e Trapani. Stiamo parlando della dispersione scolastica, dell’abbandono degli studi tra i ragazzi che hanno finito la terza media: un fenomeno che vede la Sicilia tristemente prima fra le regioni d’Italia, con lo stesso ritmo segnato nel Paese dieci anni fa, quando la soglia di scolari che voltavano le spalle al mondo dell’istruzione toccava il 15%. A tanto, infatti, e per l’esattezza al 15,2% secondo l’ultimo report della Fondazione Openpolis, ammonta l’incidenza di giovani tra i 18 e i 24 anni che al di qua dello Stretto si ritrovano in tasca solo il diploma di scuola secondaria di primo grado, mentre nel resto dello Stivale l’asticella è scesa al 9,8%, con una diminuzione del 5,2% rispetto al 2014 e al di sotto del 10% indicato negli obiettivi dell’agenda europea per il 2020, mentre il nuovo target del 9% fissato per il 2030 da Bruxelles è già a un tiro di schioppo.

Certo, nel decennio il calo c’è stato pure sul territorio siciliano, e di quasi il 5%, ma non c’è molto da esultare, soprattutto se si pensa che, nel contesto Ue, i Paesi che nello stesso periodo di tempo hanno migliorato di più il quadro siano quelli mediterranei, in cui l’abbandono partiva da livelli altissimi.

