Trovato morto Paul Baccaglini, ex Iena e presidente del Palermo

L’ex inviato delle Iene Paul Baccaglini, per una breve parentesi presidente del Palermo, è stato trovato morto nella sua casa di Segrate, a Milano. Aveva 41 anni l’italo-americano, con interessi oltre che nella Tv e nello sport, anche nella finanza, e che, secondo le prime ipotesi si sarebbe tolto la vita. La procura ha aperto un fascicolo.

Il Palermo FC, con il presidente Dario Mirri «e tutta la famiglia City Football Group», ha espresso «il proprio cordoglio per la prematura scomparsa di Paul Baccaglini», che fu presidente dell’Unione sportiva Città di Palermo negli ultimi mesi della stagione 2016-2017, dal 6 marzo 2017 al successivo 4 luglio.

Baccaglini, attraverso un fondo commerciale, aveva firmato un precontratto per l’acquisto del club rosanero dal patron Maurizio Zamparini, lo stesso che fece saltare l’operazione perchè non avrebbe avuto le necessarie garanzie. Un messaggio anche sulla pagina web delle Iene: «Martedì mattina è venuto a mancare Paul Baccaglini, un nostro inviato che ha fatto parte della squadra de Le Iene qualche anno fa. Abbracciamo forte tutta la sua famiglia».