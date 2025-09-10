Una 64enne di Agrigento travolta e uccisa da un'auto a Porto Empedocle

Una donna di 64 anni residente ad Agrigento, è morta dopo essere stata investita in via Crispi, nella zona balneare di Marinella, nei pressi di un ristorante di Porto Empedocle. A travolgerla è stata una Renault condotta da un ventunenne di Porto Empedocle.

I soccorritori del 118, giunti sul posto, hanno soltanto potuto constatare il decesso. Le indagini sono affidate agli agenti del commissariato Frontiera, che hanno identificato il conducente e stanno ricostruendo l’esatta dinamica dell’incidente, ascoltando diversi testimoni, tra cui la persona che viaggiava a bordo dell’auto insieme al giovane.