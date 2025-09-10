Anni di violenze sessuali su una collega durante i turni in ospedale, interdittiva per il direttore sanitario dell'Asp di Catania

Su disposizione della Procura Distrettuale, la Polizia di Catania ha eseguito un'interdittiva emessa dal Gip a carico Giuseppe Reina. Il medico 63enne, all'epoca dei fatti primario ospedaliero a Paternò, è ora direttore dell'Asp di Catania.

Secondo l'impostazione accusatoria, l'indagato è stato ritenuto gravemente indiziato di un singolo reato di violenza sessuale (aggravata dal rapporto di subordinazione commessa ai danni di un medico chirurgo in servizio presso lo stesso ospedale) fra i diversi episodi contestati.

Reina, nel periodo tra il 2020 ed il 2024, secondo l'accusa, avrebbe tenuto nell'ambito della struttura pubblica espliciti comportamenti, finalizzati ad ottenere prestazioni sessuali da personale femminile operante nella struttura.

Le illecite condotte si sarebbero concretizzate in atti sessuali ripetuti con le vittime, sulla base di abuso di autorità e anche nel timore di subire pregiudizi professionali. Fra le diverse ipotesi contestate - sulla base di video-riprese, intercettazioni, dichiarazioni - il Gip ne ha ritenuta corroborata da gravi indizi solo una.