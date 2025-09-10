Anni di violenze sessuali su una collega durante i turni in ospedale, interdittiva per il direttore sanitario dell'Asp di Catania

Su disposizione della Procura Distrettuale, la Polizia di Catania ha eseguito un'interdittiva emessa dal Gip a carico Giuseppe Reina. Il medico 63enne, all'epoca dei fatti primario ospedaliero a Paternò, è ora direttore dell'Asp di Catania.
Secondo l'impostazione accusatoria, l'indagato è stato ritenuto gravemente indiziato di un singolo reato di violenza sessuale (aggravata dal rapporto di subordinazione commessa ai danni di un medico chirurgo in servizio presso lo stesso ospedale) fra i diversi episodi contestati.
Reina, nel periodo tra il 2020 ed il 2024, secondo l'accusa, avrebbe tenuto nell'ambito della struttura pubblica espliciti comportamenti, finalizzati ad ottenere prestazioni sessuali da personale femminile operante nella struttura.
Le illecite condotte si sarebbero concretizzate in atti sessuali ripetuti con le vittime, sulla base di abuso di autorità e anche nel timore di subire pregiudizi professionali. Fra le diverse ipotesi contestate - sulla base di video-riprese, intercettazioni, dichiarazioni - il Gip ne ha ritenuta corroborata da gravi indizi solo una.
Sulla base delle indagini svolte i fatti sarebbero avvenuti sul luogo di lavoro, durante i turni di servizio, vicende immortalate da un impianto di video ripresa.
L'indagato, nell'esercizio delle sue funzioni, approfittando dello stato di soggezione della vittima - come conseguenza della condizione subordinata della donna - l'avrebbe indotta a subire così atti sessuali.
Anche in occasione delle visite ai pazienti svolte congiuntamente alla vittima in ospedale, il 63enne l'avrebbe palpeggiata con gesti fulminei, rivolgendole contestualmente avances di tipo sessuale. I fatti sarebbero stati posti in essere dal mese di dicembre 2018 fino al settembre 2024.
Il Gip, a fronte della richiesta della custodia in carcere, ha ritenuto di disporre nei confronti del sanitario, per solo uno dei diversi episodi contestati, rigettando nel resto, la misura interdittiva della sospensione dalle funzioni pubbliche dell'indagato presso Aziende Ospedaliere, Aziende Sanitarie e, più in generale, strutture sanitarie pubbliche o a partecipazione pubblica, inibendogli di espletare tutte le relative attività per la durata massima di dodici mesi.
