Bergamo, tiene in casa il cadavere della madre morta da un anno: indagata la figlia

Una donna di Bergamo ha tenuto in casa per un anno il cadavere della propria anziana madre, Francesca Pettinato. La scoperta ieri pomeriggio, quando la polizia locale e i vigili del fuoco si sono presentati all’appartamento di via De Gasperi, dopo che l’altro figlio dell’anziana - che aveva compiuto 101 anni nel luglio 2024 - ha riferito, da Genova dove vive, che da giorni la sorella non gli rispondeva. In casa, a letto, come riporta oggi L’eco di Bergamo, c'era il corpo in avanzato stato di decomposizione dell’anziana madre. Sul posto è poi intervenuta la Scientifica per i rilievi: la salma dell’anziana sarà sottoposta all’autopsia, ma dai primi accertamenti pare verosimile quanto riferito dalla stessa figlia alle forze dell’ordine, ovvero che il decesso della madre risalirebbe al settembre dell’anno scorso. Casa e box di sua proprietà sono poi stati posti sotto sequestro dalla questura di Bergamo.
La figlia di Francesca Pettinato ora è indagata per occultamento di cadavere. La Procura ha aperto un fascicolo sulla base delle indagini effettuate dalla polizia, in particolare dalla Squadra mobile e dalla Scientifica. La figlia - una sessantenne dipendente pubblica - si trova ricoverata nel reparto di Psichiatria dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Le indagini dovranno anche confermare se, come pare, la donna abbia continuato a percepire la pensione dell’anziana madre - nata il 27 luglio del 1923 e dunque morta a 101 anni - oltre che chiedere la '104' per assisterla. Nelle prossime ore sarà anche fissata l’autopsia sul corpo dell’anziana: l’esame confermerà o meno la tempistica della morte riferita dalla stessa figlia - vale a dire il 17 settembre dell’anno scorso - ed emersa dai primi rilievi della polizia e del medico legale. L’abitazione di via De Gasperi, così come i due box di pertinenza, restano sotto sequestro.
