Bimbo di due anni cade da terrazzo a Imperia, è gravissimo

Il piccolo è stato trasferito d’urgenza in elicottero al Gaslini

Gaslini di Genova

Un bambino di due anni è caduto dal balcone di un terrazzo nel tardo pomeriggio a Imperia in via della Repubblica. Le sue condizioni sono gravissime. A quanto si apprende, sarebbe stato il padre a portarlo al pronto soccorso di Imperia. Il piccolo, che ha compiuto un volo di alcuni metri, avrebbe riportato un politrauma. I medici hanno deciso di trasferirlo d’urgenza in elicottero all’ospedale pediatrico Gaslini di Genova. Sull'accaduto stanno indagando i carabinieri, che hanno già interrogato i genitori. È in corso l'acquisizione di testimonianze e immagini del circuito di videosorveglianza cittadino per ricostruire l’accaduto.

