Droga ed estorsioni, 88 indagati in 5 regioni. Sono 21 i comuni coinvolti nell'operazione

La squadra mobile della Questura di Salerno e i carabinieri del Reparto territoriale di Nocera Inferiore stanno eseguendo due ordinanze, una del gip del Tribunale di Salerno su richiesta della Dda e un’altra del gip del Tribunale per i Minori su richiesta della Procura minorile, che dispongono l’applicazione di diverse misure cautelari personali a carico di numerose persone, 88, indagate, a vario titolo, di associazione di stampo mafioso, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, tentato omicidio, estorsione aggravata, riciclaggio, detenzione e porto illegali di armi, tutti aggravati dal metodo e dalle finalità mafiose, nonché di associazione per delinquere finalizzata al furto, ricettazione e riciclaggio di autovetture di grossa cilindrata. Nell’operazione, che interessa 21 comuni in cinque regioni, sono impiegati oltre 500 tra poliziotti e carabinieri. Impegnati anche elicotteri e unità cinofile. Nel frattempo, la Guardia di Finanza di Salerno sta eseguendo un decreto di sequestro preventivo d’urgenza, emesso dalla Direzione distrettuale antimafia - Procura di Salerno, nei confronti di beni nella disponibilità degli indagati, il cui possesso non risulta giustificato dalle possidenze reddituali.