Palpeggia una ragazza di 19 anni: arrestato a Monfalcone

Personale del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Monfalcone (Gorizia) ha arrestato uno straniero di 32 anni residente nel bresciano, con l’accusa di violenza sessuale. L’episodio ha visto come vittima una ragazza di 19 anni. La giovane stava viaggiando a bordo di un autobus di linea da Monfalcone a Ronchi dei Legionari quando è stata avvicinata da un uomo, che, sedendosi accanto a lei, ha cominciato a palpeggiarla. La giovane ha subito chiesto aiuto al conducente del mezzo pubblico che ha avvertito immediatamente i carabinieri di quanto stava accadendo. Il tempestivo intervento dei militari ha permesso di bloccare l’aggressore. La ragazza, nonostante il forte stress subito, ha rifiutato di ricorrere alle cure sanitarie, formalizzando invece una denuncia-querela nei confronti dell’uomo che è stata condotto nel cracere di Gorizia.