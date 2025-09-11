Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Sequestro sito sessista, arrivano i sigilli della Polizia postale

Sequestro sito sessista, arrivano i sigilli della Polizia postale

di

La Polizia postale e per la sicurezza cibernetica sta concludendo, in queste ore, le operazioni tecniche finalizzate all’esecuzione del decreto di sequestro disposto dalla procura di Roma della piattaforma phica.eu. Le attività mirano a circoscrivere e quindi a rendere disponibile il complessivo materiale audiovideo, e i relativi commenti, per le successive analisi degli investigatori. Le attività tecniche, particolarmente complesse, sono state svolte dal personale del Servizio centrale della Polizia Postale, con l’ausilio degli specialisti dei Centri operativi di Milano e Firenze.

