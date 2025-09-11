Stupro nel Milanese, fermato un uomo: aveva la protezione sussidiaria

Era in Italia da poco più di un anno grazie a uno stato di protezione sussidiaria concesso dalla commissione territoriale l’uomo fermato in relazione alla violenza sessuale avvenuta a San Zenone al Lambro (Milano) la notte tra il 30 e il 31 agosto.

L’uomo ha moglie e figli e ha precedenti per lesioni e maltrattamenti. «E' stato fatto anche lavoro sugli indumenti della vittima e prelievo di tamponi da cui è stato isolato un profilo maschile e poi convocato per prelevare campione di Dna e l'uomo vi si è sottoposto volontariamente» ha spiegato la pm Martina Parisi.

Il fermato aveva dormito al centro di accoglienza di San Zenone la notte della violenza ma poi, il giorno dopo, si era spostato in un altro centro, a Milano. Grazie all’identikit tracciato dalla vittima, il direttore dello stesso centro ha subito indicato ai carabinieri che avrebbe potuto trattarsi proprio di lui. A questo punto, i militari sono andati a prenderlo nel nuovo centro, l’hanno portato in caserma e, dopo il prelievo del dna, in poche ore il Ris di Parma ha confermato che si trattava proprio di lui.