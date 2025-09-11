Torino, massacrò la ex ma non finisce in carcere: per il giudice "va compreso"

«Va compreso». Così il giudice del tribunale di Torino Paolo Gallo nelle motivazioni, anticipate oggi da La Stampa, della sentenza che a giugno ha assolto un uomo dall’accusa di maltrattamenti nei confronti dell’ex compagna, condannandolo solo a un anno e sei mesi per lesioni. Secondo il magistrato, il pestaggio del 28 luglio 2022 - sette minuti di violenza che hanno lasciato Lucia Regna, 44 anni, con il volto ricostruito da 21 placche di titanio e un nervo oculare lesionato - non fu «un accesso d’ira immotivato», ma «uno sfogo riconducibile alla logica delle relazioni umane».

La donna, scrive il giudice, avrebbe «sfaldato un matrimonio ventennale» comunicando la separazione «in maniera brutale». Gli insulti e le minacce - «pu...a», «non vali...», «ti ammazzo» - vengono definiti «frasi da calare nel contesto della dissoluzione della comunità domestica, umanamente comprensibile». L’imputato, ritenuto «sincero e persuasivo», resta dunque libero.