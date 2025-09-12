Auto contro palo durante un'inseguimento della Polizia, morto 18enne a Bologna

Il sinistro è avvenuto all’altezza dell’incrocio con via dei Lamponi . La strada è stata chiusa al traffico per consentire i rilievi delle forze dell’ordine. Secondo la ricostruzione della Questura , l’auto era stata notata in via Tolmino da una pattuglia, mentre era ferma al semaforo. Alla guida si trovava il giovane di 19 anni, incensurato, mentre Maksuti, con precedenti per furto e resistenza, era seduto sul lato passeggero.

L’inseguimento della Polizia

Alla vista degli agenti, l’Audi è ripartita a grande velocità allo scattare del verde, dando inizio a un inseguimento lungo diverse strade della città. La Polizia precisa che la volante non è mai entrata in contatto con il mezzo in fuga e che, in un tratto, lo aveva persino perso di vista. Pochi minuti dopo, gli agenti hanno ritrovato l’auto già distrutta in via dei Lamponi.

Le indagini in corso

Sul luogo dell’incidente erano presenti Polizia, Municipale e tecnici della Procura di Bologna. All’interno dell’abitacolo sono stati rinvenuti un tirapugni, un martelletto frangivetro e diversi attrezzi da scasso. Sono ora in corso ulteriori accertamenti sulla posizione del 19enne sopravvissuto, la cui responsabilità è al vaglio degli inquirenti.